Пандемія: Китай офіційно зафіксував нових 16 випадків COVID-19 за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Китай за минулу добу виявив 16 нових випадків коронавірусної інфекції та 42 безсимптомних носія, з лікарень виписали 17 пацієнтів, випливає з повідомлення держкомітету з питань охорони здоров’я Китайської Народної Республіки, передає УНН.

Уточнюється, що з 16 випадків — 13 локальні — в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, решта три — ввізні.

Всього за час епідемії в материковому Китаї виявлено 83 660 випадків коронавірусної інфекції, 78 775 осіб одужали, 251 пацієнт з COVID-19 залишається в лікарнях, 4 634 померли. Ввізних випадків — 2 007, одужали 1 923 людини.

З 1 квітня влада країни почала також публікувати дані про випадки безсимптомного протікання хвороби. За минулу добу виявлено 42 таких випадки, з них 12 — ввізні, інші 30 — локальні, з карантину випустили чотири людини, у яких тести на коронавірус були позитивними, але ніяких характерних для захворювання симптомів не виявилося. Під наглядом залишаються 147 безсимптомних носіїв, проте невідомо, скільки всього їх було в Китаї за час епідемії.

Окремо в Гонконзі за весь час епідемії було виявлено тисяча сімсот сімдесят сім випадків зараження (12 осіб померли, 1274 одужали), в Макао виявили 46 випадків (всі пацієнти вже виписані), на Тайвані заразилися 454 людини (сім померли, 440 вилікувалися).

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