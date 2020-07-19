Гонконг бьет рекорд по COVID-19: власть ужесточает ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В воскресенье в Гонконге ужесточили ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, в то время как глобальный финансовый центр сообщил о рекордном количестве ежедневных случаев, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила на пресс-конференции, что за последние 24 часа было зарегистрировано более 100 случаев заболевания - наибольшее количество с момента начала пандемии в конце января.
"Ситуация очень серьезная, и нет никаких признаков того, что она окажется под контролем", - сказал Лам.
Так, сообщается, что парки развлечений, спортивные залы и 10 других типов объектов будут оставаться закрытыми в течение еще семи дней, в то время как требование к ресторанам предоставлять еду на вынос только после 18.00 было продолжено. Маски для лица будут обязательными в закрытых общественных местах.
Как сообщал УНН, Китай за прошедшие сутки обнаружил 16 новых случаев коронавирусной инфекции и 42 бессимптомных носителя, из больниц выписали 17 пациентов.