Гончарук вважає досягненням, що отримав у Брюсселі візитівки бізнесменів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі після зустрічі із потенційними інвесторами у Брюсселі похвалився візитівками бізнесменів, як одним із досягнень на переговорах, передає УНН.
Гончарук зауважив, що Україна сьогодні має всі можливості для прориву, зокрема економічного.
"І зацікавленість з боку інвесторів з усього світу це підтвержує. Таке враження залишилося від зустрічі з іноземним бізнесом в Брюсселі! Крім вражень, звісно, ще і візитівки інвесторів, зацікавлених інвестувати в ІТ, науково-дослідні лабораторії та виробничі проекти в Україні", - написав Прем'єр.
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Він також нагадав, що в Україні кожному інвестору готові запропонувати персональний підхід та захист бізнес-інтересів.
"Головне завдання Уряду — створити умови, за яких і український, і іноземний інвестор почуватиметься надійно та безпечно. І щодня наша команда над цим працює!" - резюмував Гончарук.
Нагадаємо, Гончарук розповів, коли Україна отримає останній транш макрофіну ЄС.