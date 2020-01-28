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Гончарук розповів, коли Україна отримає останній транш макрофіну ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна може отримати другу частину макрофінансової допомоги Європейської комісії обсягом 500 мільйонів євро в першому кварталі 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час прес-підходу з Виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Гончарук розповів, коли Україна отримає останній транш макрофіну ЄС

“Ми очікуємо, що транш, про який я говорив, може бути отриманий в першому кварталі цього року, тобто найближчим часом — найближчі тижні-місяці”, — заявив Гончарук, відповідаючи на питання журналіста про те, якими є часові рамки для того щоб виконати всі умови для отримання останнього траншу макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомили про те, що 500 мільйонів євро від Європейської комісії може бути спрямована Україні у лютому.

Як повідомляв УНН, у грудні віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС залишалися невиконаними дві умови.

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