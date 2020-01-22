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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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ЄС може направити Україні 500 млн євро макрофіну у лютому - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Друга частина макрофінансової допомоги Європейської комісії обсягом 500 мільйонів євро може бути спрямована Україні у лютому. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

ЄС може направити Україні 500 млн євро макрофіну у лютому - ЗМІ

"Цілком можливо, що другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України на суму 500 мільйонів євро може бути спрямований у лютому. Перший транш був спрямований в листопаді 2018 року", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, у грудні віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС залишалися невиконаними дві умови.

Як повідомляв УНН, 11 грудня 2018 року ЄС направив Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро. 30 листопада того року ЄС схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

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