ЕС может направить Украине 500 млн евро макрофина в феврале - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Вторая часть макрофинансовой помощи Европейской комиссии в размере 500 миллионов евро может быть направлена Украине в феврале. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Вполне возможно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины на сумму 500 млн евро может быть направлен в феврале. Первый транш был направлен в ноябре 2018 года", - сообщил журналист.
Напомним, в декабре вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что для получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС оставались невыполненными два условия.
Как сообщал УНН, 11 декабря 2018 года ЕС направил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. 30 ноября того же года ЕС одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи в 500 млн евро.