Гончарук рассказал, когда Украина получит последний транш макрофина ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина может получить вторую часть макрофинансовой помощи Европейской комиссии объемом 500 млн евро в первом квартале 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-подхода с Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, что траншу, о котором я говорил, может быть получен в первом квартале этого года, то есть в ближайшее время - ближайшие недели-месяцы", - заявил Гончарук, отвечая на вопрос журналиста о том, каковы временные рамки для того чтобы выполнить все условия для получения последнего транша макрофинансовой помощи.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о том, что 500 млн евро от Европейской комиссии может быть направлена Украины в феврале.
Как сообщал УНН, в декабре вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявлял, что для получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС оставались невыполненными два условия.