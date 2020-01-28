Гончарук считает достижением, что получил в Брюсселе визитки бизнесменов

Гончарук отметил, что Украина сегодня имеет все возможности для прорыва, в том числе экономического.

"И интерес со стороны инвесторов со всего мира это подтверждает. Такое впечатление осталось от встречи с иностранным бизнесом в Брюсселе! Кроме впечатлений, конечно, еще и визитки инвесторов, заинтересованных инвестировать в ІТ, научно-исследовательские лаборатории и производственные проекты в Украине", - написал премьер.

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Он также напомнил, что в Украине каждому инвестору готовы предложить персональный подход и защиту бизнес-интересов.

"Главная задача Правительства - создать условия, при которых и украинский, и иностранный инвестор будет чувствовать себя надежно и безопасно. И каждый день наша команда над этим работает!" - резюмировал Гончарук.

Напомним, Гончарук рассказал, когда Украина получит последний транш макрофину ЕС.