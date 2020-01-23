Гончарук про Іnvestment nanny: це не тому, що з інвесторами потрібно няньчитись

"Ми велика країна, тому нам ще потрібно боротися з проявами корупції на різних рівнях: спрощувати процеси, діджиталізувати наші процедури, скасовувати непотрібні регуляції, працювати і навчати наших людей. І саме тому ми, розуміючи, що все це потребуватиме часу, а комфорт інвесторам потрібен саме сьогодні – ми й пропонуємо цей індивідуальний підхід. Investment nanny – це не тому що ми думаємо, що з нашими інвесторами потрібно няньчитись. Це тому що ми хочемо, щоби інвестор відчував себе важливим і відчував турботу з боку держави уже зараз", - сказав Гончарук.

Він додав, що це стосується не лише тих інвесторів, які прийдуть, а й того бізнесу, який уже зараз працює в Україні.

"Ми робимо все для того, щоб інвестор в цьому році відчував себе максимально комфортно. Але звичайно, цього недостатньо. Нам потрібне "Rule of low", - додав Олексій Гончарук.

Нагадаємо, той, хто інвестує в Україну понад 100 млн доларів, отримає персонального “опікуна” від уряду.