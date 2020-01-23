Гончарук про Іnvestment nanny: це не тому, що з інвесторами потрібно няньчитись
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Запровадження персонального "опікуна" для інвесторів потрібне, щоб вони могли відчути себе важливими і відчували підтримку з боку України, а не тому що в уряді вважають, що з інвесторами потрібно няньчитись. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, передає УНН.
"Ми велика країна, тому нам ще потрібно боротися з проявами корупції на різних рівнях: спрощувати процеси, діджиталізувати наші процедури, скасовувати непотрібні регуляції, працювати і навчати наших людей. І саме тому ми, розуміючи, що все це потребуватиме часу, а комфорт інвесторам потрібен саме сьогодні – ми й пропонуємо цей індивідуальний підхід. Investment nanny – це не тому що ми думаємо, що з нашими інвесторами потрібно няньчитись. Це тому що ми хочемо, щоби інвестор відчував себе важливим і відчував турботу з боку держави уже зараз", - сказав Гончарук.
Він додав, що це стосується не лише тих інвесторів, які прийдуть, а й того бізнесу, який уже зараз працює в Україні.
"Ми робимо все для того, щоб інвестор в цьому році відчував себе максимально комфортно. Але звичайно, цього недостатньо. Нам потрібне "Rule of low", - додав Олексій Гончарук.
Нагадаємо, той, хто інвестує в Україну понад 100 млн доларів, отримає персонального “опікуна” від уряду.