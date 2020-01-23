Гончарук об Investment nanny: это не потому, что с инвесторами нужно нянчиться
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Введение персонального "опекуна" для инвесторов нужно, чтобы они могли почувствовать себя важными и чувствовали поддержку со стороны Украины, а не потому что в правительстве считают, что с инвесторами нужно нянчиться. Об этом сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает УНН.
"Мы большая страна, поэтому нам еще нужно бороться с проявлениями коррупции на разных уровнях: упрощать процессы, диджитализировать наши процедуры, отменять ненужные регуляции, работать и учить наших людей. И именно поэтому мы, понимая, что все это потребует времени, а комфорт инвесторам нужен именно сегодня - мы и предлагаем этот индивидуальный подход. Investment nanny - это не потому что мы думаем, что с нашими инвесторами нужно нянчиться. Это потому что мы хотим, чтобы инвестор чувствовал себя важным и чувствовал заботу со стороны государства уже сейчас", - сказал Г ончарук.
Он добавил, что это касается не только тех инвесторов, которые придут, но и того бизнеса, который уже сейчас работает в Украине.
"Мы делаем все для того, чтобы инвестор в этом году чувствовал себя максимально комфортно. Но конечно, этого недостаточно. Нам нужно "Rule of low", - добавил Алексей Гончарук.
Напомним, тот, кто инвестирует в Украину более 100 млн долларов, получит персонального "опекуна" от правительства.