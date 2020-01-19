Гончарук назвав маніпуляцією записи розмов з його кабінету
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав маніпуляцією записи прослуховування з його кабінету. Про це він сказав в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24", передає УНН.
"Окремі з них (із записів розмов - ред.) точно були нарізані цитати, висмикнуті із контексту, більш того, приправлені коментарями, приправлені назвами, нібито ми намагаємося обманути Президента. Все це було маніпулятивним чином подано", - сказав Гончарук.
Голова уряду також додав, що в записах немає нічого кримінального.
Як повідомляв УНН, Зеленський вирішив дати шанс Гончаруку і його уряду.
Нагадаємо, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.