Голубовська: раннє лікування від коронавірусу рятує переважну кількість людей і навіть із груп ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Раннє лікування від коронавірусної інфекції рятує переважну кількість людей, навіть тих, хто з груп ризику. Про це в ефірі ток-шоу "Гордон" заявила заслужений лікар Ольга Голубовська, повідомляє УНН.
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"Останнім часом ми порушуємо питання про раннє лікування (коронавірусу - ред). Просто раніше його було не так багато, ресурс був. Раннє лікування рятує переважну кількість людей. Навіть тих, хто із груп ризику”, - сказала Голубовська.
Додамо
У цьому ж ефірі заслужений лікар заявила, що 100-150 тисяч хворих на коронавірус на добу це вже факт, а наша статистика — це крапля в морі.
Нагадаємо
Раніше Голубовська пояснювала, що щеплені люди від COVID-19 помирають утричі рідше, ніж невакциновані.