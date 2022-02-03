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Голубовська: раннє лікування від коронавірусу рятує переважну кількість людей і навіть із груп ризику

Голубовська: раннє лікування від коронавірусу рятує переважну кількість людей і навіть із груп ризику

Київ • УНН

 • 24623 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Раннє лікування від коронавірусної інфекції рятує переважну кількість людей, навіть тих, хто з груп ризику. Про це в ефірі ток-шоу "Гордон" заявила заслужений лікар Ольга Голубовська, повідомляє УНН.

Цитата

"Останнім часом ми порушуємо питання про раннє лікування (коронавірусу - ред). Просто раніше його було не так багато, ресурс був. Раннє лікування рятує переважну кількість людей. Навіть тих, хто із груп ризику”, - сказала Голубовська.

Додамо

У цьому ж ефірі заслужений лікар заявила, що 100-150 тисяч хворих на коронавірус на добу це вже факт, а наша статистика — це крапля в морі.

Нагадаємо

Раніше Голубовська пояснювала, що щеплені люди від COVID-19 помирають утричі рідше, ніж невакциновані.

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