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Щеплені люди від COVID-19 вмирають утричі рідше, ніж невакциновані - Голубовська

Щеплені люди від COVID-19 вмирають утричі рідше, ніж невакциновані - Голубовська

Київ • УНН

 • 24720 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Щеплені люди від COVID-19 вмирають утричі рідше, ніж невакциновані. Про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “Хард з Влащенко”, пише УНН.

Цитата:

“У групі ризику — літні люди 60+, хоча у світовій практиці — 65 виділяють, ми виділили 60+, тому що у нас тривалість життя людей не така, як у цивілізованих країнах. То треба сказати, що вакциновані люди вмирають утричі рідше, ніж невакциновані. Тому це дуже важливо саме для цих людей дотримуватись певних правил”, — розповіла Голубовська.

Деталі

За її словами, коли людина вакцинується від COVID-19, вона повинна після цього берегти себе від зайвих контактів, особливо коли йде зростання захворюваності в “червоній” зоні. “Оскільки вона певний час стає вразливою”, — пояснила Голубовська.

Доповнення

В Україні триває п’ятий етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, під час якого щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Із середини жовтня 2021 року вакцинуватися проти коронавірусу дозволили дітям віком від 12 років.

13 грудня в Україні було введено додаткову дозу вакцини для людей з тяжкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня. 22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію — бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

6 січня бустерну вакцинацію поширили на усіх щеплених.

Від початку вакцинальної кампанії у лютому 2021 року ввело першу дозу вакцини від “ковіду” 15 306 059 людей, дві дози — 14 600 434, додаткову — 16 362, бустерну— 322 543.

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