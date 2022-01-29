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Привитые люди от COVID-19 умирают втрое реже, чем невакцинированные - Голубовская

Привитые люди от COVID-19 умирают втрое реже, чем невакцинированные - Голубовская

Киев • УНН

 • 24709 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Привитые люди от COVID-19 умирают в три раза реже, чем невакцинированные. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу “Хард с Влащенко”, пишет УНН.

Цитата:

“В группе риска — пожилые люди 60+, хотя в мировой практике — 65 выделяют, мы выделили 60+, потому что у нас продолжительность жизни людей не такая, как в цивилизованных странах. То надо сказать, что вакцинированные люди умирают втрое реже, чем невакцинированные. Поэтому это очень важно именно для этих людей соблюдать определенные правила", - рассказала Голубовская.

Детали

По ее словам, когда человек вакцинируется от COVID-19, он должен после этого беречь себя от лишних контактов, особенно когда идет рост заболеваемости в “красной” зоне. "Потому что он определенное время становится уязвимым”, — пояснила Голубовская.

Дополнение

В Украине продолжается пятый этап кампании по вакцинации против COVID-19, во время которого привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. С середины октября 2021 года вакцинироваться против коронавируса разрешили детям в возрасте от 12 лет.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря. 22 декабря в Украине ввели ревакцинацию — бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

6 января бустерную вакцинацию распространили на всех привитых.

От начала вакцинальной кампании в феврале 2021 года ввело первую дозу вакцины от “ковида” 15 306 059 человек, две дозы — 14 600 434, дополнительную — 16 362, бустерную — 322 543.

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