В Україні за добу бустерною дозою проти COVID-19 вакцинувалося понад 26 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Протягом минулої доби, 28 січня, бустерне щеплення проти коронавірусу ввело 26 444 українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.
Деталі
Усього за добу проти COVID-19 вакцинувалося 78 564 людей. Першу дозу ввело 27 672 людей, другу – 23 712, додаткову —736, бустерну — 26 444 людей.
Від початку вакцинальної кампанії ввело першу дозу 15 306 059 людей, дві дози — 14 600 434, додаткову — 16 362, бустерну— 322 543.
Нагадаємо
В Україні триває п'ятий етап кампанії з вакцинації проти COVID-19. Щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Із середини жовтня 2021 року вакцинуватися проти коронавірусу дозволили дітям віком від 12 років.
13 грудня в Україні було введено додаткову дозу вакцини для людей з тяжкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію — бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
6 січня бустерну вакцинацію поширили на усіх щеплених.