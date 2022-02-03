Голубовская: раннее лечение от коронавируса спасает подавляющее количество людей и даже с групп риска
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Раннее лечение от коронавирусной инфекции спасает подавляющее количество людей, даже тех, кто из групп риска. Об этом в ефире ток-шоу “Гордон” заявила заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.
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“В последнее время мы поднимаем вопрос о раннем лечении (коронавируса - ред). Просто раньше его было не так много, ресурс был. Раннее лечение спасает подавляющее количество людей. Даже тех, кто из групп риска”, — заявила Голубовская.
Добавим
В этом же эфире заслуженый врач заявила, что 100-150 тысяч заболевших коронавирусом в сутки это уже факт, а наша статистика — это капля в море.
Напомним
Ранее, Голубовская заявила, что привитые люди от COVID-19 умирают в три раза реже, чем невакцинированные.