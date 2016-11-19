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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 6594 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 19986 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 58444 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 130165 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 194065 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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2 квітня, 09:04 • 188016 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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2 квітня, 07:52 • 209564 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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2 квітня, 07:07 • 196407 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 151768 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152829 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Голову журналістської профспілки в Єгипті засудили до ув'язнення

Голову журналістської профспілки в Єгипті засудили до ув'язнення

Київ • УНН

 • 7715 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голову журналістської профспілки Єгипту і ще двох членів її правління засудили до двох років ув'язнення за переховування колег, яких розшукувала поліція.

Троє засуджених - Єхія Калаш, Халед аль-Бальші і Ґамал Абдель Рахім - можуть подати апеляції на рішення суду.

Вироки слідували за поліцейськими рейдами на штаб-квартиру спілки журналістів у Каїрі у травні, де поліція затримала двох опозиційних журналістів, який звинувачували у підбурюванні до протестів проти рішення єгипетської влади передати два острови у Червоному морі Саудівській Аравії.

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