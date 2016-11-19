Голову журналістської профспілки в Єгипті засудили до ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голову журналістської профспілки Єгипту і ще двох членів її правління засудили до двох років ув'язнення за переховування колег, яких розшукувала поліція.
Троє засуджених - Єхія Калаш, Халед аль-Бальші і Ґамал Абдель Рахім - можуть подати апеляції на рішення суду.
Вироки слідували за поліцейськими рейдами на штаб-квартиру спілки журналістів у Каїрі у травні, де поліція затримала двох опозиційних журналістів, який звинувачували у підбурюванні до протестів проти рішення єгипетської влади передати два острови у Червоному морі Саудівській Аравії.