Председателя журналистского профсоюза в Египте приговорили к заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председателя журналистского профсоюза Египта и еще двух членов его правления приговорили к двум годам тюрьмы за сокрытие коллег, которых разыскивала полиция.
Трое осужденных - Ехия Калаш, Халед аль-Бальши и Гамал Абдель Рахим - могут подать апелляцию на решение суда.
Приговоры последовали за полицейскими рейдами на штаб-квартиру союза журналистов в Каире в мае, где полиция задержала двух оппозиционных журналистов, которых обвиняли в подстрекательстве к протестам против решения египетских властей передать два острова в Красном море Саудовской Аравии.