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15 марта, 19:03 • 108259 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147432 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126041 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119392 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106261 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102120 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95623 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126202 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128301 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127410 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Председателя журналистского профсоюза в Египте приговорили к заключению

Председателя журналистского профсоюза в Египте приговорили к заключению

Киев • УНН

 • 7714 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председателя журналистского профсоюза Египта и еще двух членов его правления приговорили к двум годам тюрьмы за сокрытие коллег, которых разыскивала полиция.

Трое осужденных - Ехия Калаш, Халед аль-Бальши и Гамал Абдель Рахим - могут подать апелляцию на решение суда.

Приговоры последовали за полицейскими рейдами на штаб-квартиру союза журналистов в Каире в мае, где полиция задержала двух оппозиционных журналистов, которых обвиняли в подстрекательстве к протестам против решения египетских властей передать два острова в Красном море Саудовской Аравии.

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