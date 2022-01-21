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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голову української делегації Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ

Голову української делегації Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ

Київ • УНН

 • 31280 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Народний депутат з фракції “Слуга народу”, член української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева може стати президентом ПАРЄ. Голосування пройде наступного тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Постійну делегацію ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Цитата

"Користуючись правом, наданим Регламентом Асамблеї, 31 член Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ, у порядку, передбаченому Регламентом, висунули на посаду Президента ПАРЄ пані Марію Мезенцеву (Maria Mezentseva), Керівницю Постійної Делегації ВРУ у ПАРЄ, віце-президентку політичної групи EPP/CD", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відповідний лист Генеральному секретареві ПАРЄ був направлений і поданий на розгляд Бюро.

"Ми продовжуємо отримувати підписи членів Асамблеї з різних країн і вони будуть теж долучені до єдиного досьє", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Наступна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи відбудеться у Страсбурзі 24-28 січня.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

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