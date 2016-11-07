“Голову Держкомітету статистики ЛНР” судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Луганщині “голову Державного комітету статистики ЛНР” судитимуть за участь у терористичній організації. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно голови так званого “Державного комітету статистики “ЛНР”.
Нагадаємо, у лютому 2015 року громадянка України ініціювала та надала згоду на призначення її на посаду голови так званого “Державного комітету статистика “ЛНР” та нині бере активну участь у діяльності структурного підрозділу вказаної терористичної організації.
У вересні 2015 року їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).
Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, стосовно неї здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.