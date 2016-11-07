"Главу госкомитета статистики ЛНР" будут судить в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Луганской области "главу государственного комитета статистики ЛНР" будут судить за участие в террористической организации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении главы так называемого "государственного комитета статистики "ЛНР".
Напомним, в феврале 2015 г. гражданка Украины инициировала и дала согласие на назначение ее на должность главы так называемого "государственного комитета статистики "ЛНР" и сейчас активно участвует в деятельности структурного подразделения указанной террористической организации.
В сентябре 2015 г. ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).
Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, она объявлена в розыск и, на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве в отношении нее совершили специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.