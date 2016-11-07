"Главу госкомитета статистики ЛНР" будут судить в Луганской области

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении главы так называемого "государственного комитета статистики "ЛНР".

Напомним, в феврале 2015 г. гражданка Украины инициировала и дала согласие на назначение ее на должность главы так называемого "государственного комитета статистики "ЛНР" и сейчас активно участвует в деятельности структурного подразделения указанной террористической организации.

В сентябре 2015 г. ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, она объявлена ​​в розыск и, на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве в отношении нее совершили специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.