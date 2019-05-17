Головному забудовнику столиці ХК "Київміськбуд" виповнилось 64 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Холдингова компанія "Київміськбуд" 17 травня святкує 64-тий день народження, повідомляє УНН.
З нагоди свята трудовий колектив привітали Голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, Голова Наглядової ради Володимир Слончак, член Наглядової ради Андрій Гудзь, депутати Київради і партнери. Головному забудовнику Києва бажали стабільності, розвитку і нових проектів.
Історія прославленого забудовника почалась зі створення у 1955 році Головного управління житлового і цивільного будівництва при Київському міськвиконкомі на базі спеціалізованих підприємств м. Києва. Головним завданням "Головкиївміськбуду" на той час було збільшення обсягів житлового та цивільного будівництва в столиці Україні, впровадження індустріальних методів житлового будівництва.
Компанія невпинно працювали над поліпшенням умов життя людей. Так, перший 5-поверховий панельний будинок був збудований на бульварі Дружби Народів вже в 1958 році.
Силами працівників "Київміськбуду" збудована переважна більшість унікальних об’єктів, які прикрашають місто: готелі "Славутич", "Либідь", "Київ", меморіальний комплекс Великої Вітчизняної війни, телецентр "Олівець", автовокзал "Південний", НСК "Олімпійський", 996 закладів освіти і 201 охорони здоров'я, тисячі кілометрів інженерних мереж, відновлено десятки культурних і спортивних центрів, відреставровано багато пам'яток архітектури.
Загалом за 64 роки роботи "Київміськбудом" зведено понад 45 мільйонів кв.м. нерухомості, майже 6,5 тисяч житлових будинків, в яких проживає більш як 2 млн киян.