Главному застройщику столицы ХК "Киевгорстрой" исполнилось 64 года

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 42906 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 64314 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 81008 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93889 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123099 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111632 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137768 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Главному застройщику столицы ХК "Киевгорстрой" исполнилось 64 года

Главному застройщику столицы ХК "Киевгорстрой" исполнилось 64 года

Киев  •  УНН

 • 6385 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" 17 мая празднует 64-й день рождения, сообщает УНН.

По случаю праздника трудовой коллектив поздравили Председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, председатель Наблюдательного совета Владимир Слончак, член Наблюдательного совета Андрей Гудзь, депутаты Киевсовета и партнеры. Главному застройщику Киева желали стабильности, развития и новых проектов.

История прославленного застройщика началась с создания в 1955 году Главного управления жилищного и гражданского строительства при Киевском горисполкоме на базе специализированных предприятий г. Киев. Главной задачей "Главкиевгорстроя" в то время было увеличение объемов жилищного и гражданского строительства в столице Украины, внедрение индустриальных методов жилищного строительства.

Компания постоянно работала над улучшением условий жизни людей. Так, первый 5-этажный панельный дом был построен на бульваре Дружбы Народов уже в 1958 году.

Силами работников "Киевгорстроя" построено подавляющее большинство уникальных объектов, которые украшают город: гостиницы "Славутич", "Лыбидь", "Киев", мемориальный комплекс Великой Отечественной войны, телецентр "Карандаш", автовокзал "Южный", НСК "Олимпийский", 996 учебных заведений и 201 здравоохранения, тысячи километров инженерных сетей, восстановлено десятки культурных и спортивных центров, отреставрированы многие памятники архитектуры.

Всего за 64 года работы "Киевгорстроем" построено более 45 млн кв.м. недвижимости, почти 6,5 тысяч жилых домов, в которых проживает более 2 млн киевлян.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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