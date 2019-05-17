Главному застройщику столицы ХК "Киевгорстрой" исполнилось 64 года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" 17 мая празднует 64-й день рождения, сообщает УНН.
По случаю праздника трудовой коллектив поздравили Председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, председатель Наблюдательного совета Владимир Слончак, член Наблюдательного совета Андрей Гудзь, депутаты Киевсовета и партнеры. Главному застройщику Киева желали стабильности, развития и новых проектов.
История прославленного застройщика началась с создания в 1955 году Главного управления жилищного и гражданского строительства при Киевском горисполкоме на базе специализированных предприятий г. Киев. Главной задачей "Главкиевгорстроя" в то время было увеличение объемов жилищного и гражданского строительства в столице Украины, внедрение индустриальных методов жилищного строительства.
Компания постоянно работала над улучшением условий жизни людей. Так, первый 5-этажный панельный дом был построен на бульваре Дружбы Народов уже в 1958 году.
Силами работников "Киевгорстроя" построено подавляющее большинство уникальных объектов, которые украшают город: гостиницы "Славутич", "Лыбидь", "Киев", мемориальный комплекс Великой Отечественной войны, телецентр "Карандаш", автовокзал "Южный", НСК "Олимпийский", 996 учебных заведений и 201 здравоохранения, тысячи километров инженерных сетей, восстановлено десятки культурных и спортивных центров, отреставрированы многие памятники архитектуры.
Всего за 64 года работы "Киевгорстроем" построено более 45 млн кв.м. недвижимости, почти 6,5 тысяч жилых домов, в которых проживает более 2 млн киевлян.