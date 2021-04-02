Головний інфекціоніст США: у нас достатньо вакцин, щоб не застосовувати AstraZeneca

Цитата

“Це питання все ще перебуває в підвішеному стані. Я вважаю, що, з огляду на ті контрактні відносини, які у нас є з рядом компаній, ми маємо досить вакцин, щоб покрити всі наші потреби без застосування AstraZeneca”, — сказав він.

Контекст

У США зареєстровано три вакцини проти коронавірусу: Pfizer і BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson. У березні прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила, що США нададуть свої запаси AstraZeneca іншим країнам.

У березні країни почали масово відмовлятися від використання вакцини AstraZeneca. Приводом послужили випадки формування тромбів і порушення згортання крові у щеплених, які в ряді випадків привели до смерті.

Зокрема, Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення Великої Британії проаналізувало 30 повідомлень про випадки тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca.

Експерти вивчили звіти про випадки утворення тромбів і низький вміст тромбоцитів, що надійшли до 24 березня включно. З них 22 повідомлення стосувалися тромбозу церебральних венозних синусів. Про подібні випадки при вакцинації препаратом від Pfizer-BioNTech не повідомлялося.

У AstraZeneca спростували зв’язок підвищеного ризику утворення тромбів із застосуванням її препарату. На тлі масової відмови від використання вакцини AstraZeneca її виробник вирішив перейменувати препарат. Він отримав назву Vaxzevria.