Главный инфекционист США: у нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. США могут отказаться от вакцины против COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи, сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши потребности без применения AstraZeneca", - сказал он.
Контекст
В США зарегистрировано три вакцины против коронавируса: Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. В марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предоставят свои запасы AstraZeneca другим странам.
В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушение свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти.
В частности, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании проанализировало 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Эксперты изучили отчеты о случаях образования тромбов и низкое содержание тромбоцитов, поступившие до 24 марта включительно. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов. О подобных случаях при вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech не сообщалось.
В AstraZeneca опровергли связь повышенного риска образования тромбов с применением ее препарата. На фоне массового отказа от использования вакцины AstraZeneca ее производитель решил переименовать препарат. Он получил название Vaxzevria.