Голови комітетів ВР покинули погоджувальну раду: у "Слузі народу" кажуть, через питання до Разумкова

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“Голови парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради. Таким чином вони висловили недовіру організації роботи голови Верховної Ради”, — написала Палійчук.

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Своєю чергою, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк пояснив дії своїх колег іншим чином. "Частина (бо 4 глави від "Слуг" точно залишилися) голів комітетів вийшли на виступі від ЄС про офшори. Причому якось дивно, але крім багатьох голів комітетів там ще й Корнієнко, Стефанчук і Мельничук (представник КМУ) залишилися. І всі далі працювали. Сенс цього хитрого руху із залучення уваги до скандалу своїми руками не зрозуміли навіть ті, хто вийшов", - написав у своєму Telegram-каналі нардеп.

Раніше Разумков на засіданні Погоджувальної ради заявив, що процедури, у тому числі відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за Регламентом.

Окрім того, спікер зазначив, що головний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не у тому вигляді, у якому його проголосували у стінах ВР.

Також він висловився щодо порядку денного, запропонованого “слугами”, зауваживши наступне: “Щодо пропозицій до розкладу пленарних засідань на 5-8 жовтня 2021 року, які запропоновані фракцією політичної партії "Слуга народу“, слід зауважити, що запропоновані пропозиції суперечать статті 24 Регламенту Верховної Ради України, тому що проект розкладу пленарних засідань сформовано на тиждень. Відповідно до зазначеної статті, він готується апаратом Верховної Ради на місяць за поданням не фракцій, а комітетів, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій”.

Додамо

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.

Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що депутати в понеділок, 4 жовтня, розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.