Разумков пояснив, чому ще не підписано закон про олігархів

Цитата

“Наступне питання — це закон про олігархів... Доповідаю вам, що ніщо не може сховатись у стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної Ради, розуміючи що він робить, закон не той який голосувався у стінах Верховної Ради — це вже підлог, але це вже інше законодавство”, — сказав Разумков.

“Те що вам щось не подобається або ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону і пішли за незрозумілою процедурою у залі Верховної Ради — це проблеми комітету. Комітет — не Рада, рішення приймає парламент. І те, за що голосує український парламент, я як спікер маю підписати”, — додав спікер ВР.

Деталі

Він наголосив, що за рішенням Конституційного суду, голова ВР має підписувати виключно те, що було проголосовано в залі.

“Як тільки до мене дійде коректний закон, за який проголосувала Рада — я підпишу його. Але тут всі розповідають, як вони дуже швидко хочуть щоб цей закон був підписаний. А що ж ні одна фракція не подала пропозицію про розгляд постанов про скасування рішення ВР? Жодна, в тому числі фракція монобільшості”, — заявив голова парламенту.

Що було раніше

Верховна Рада схвалила законопроєкт про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроєкту про олігархів.



А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроєкт через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.



Зі слів Веніславського, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді переголосувати статтю 5 закону “про олігархів” через правову колізію, що виникла внаслідок голосування.