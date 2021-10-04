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Разумков объяснил, почему еще не подписан закон об олигархах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Главный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон о олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах ВР. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Следующий вопрос — это закон об олигархах... Докладываю вам, что ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в аппарат Верховной Рады, понимая что он делает, закон не тот который голосовался в стенах Верховной Рады — это уже подлог, но это уже другое законодательство”, — сказал Разумков.

“То, что вам что-то не нравится или вы наделали ошибок при непрофессиональной подготовке к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре в зале Верховной Рады — это проблемы комитета. Комитет — не рада, решение принимает парламент. И то, за что голосует украинский парламент, я как спикер должен подписать”, — добавил спикер ВР.

Детали

Он отметил, что по решению Конституционного суда, председатель ВР должен подписывать исключительно то, что было проголосовано в зале.

“Как только до меня дойдет корректный закон, который проголосовала Рада — я подпишу его. Но здесь все рассказывают, как они очень быстро хотят, чтобы этот закон был подписан. А что же ни одна фракция не подала предложение о рассмотрении постановления об отмене решения ВР? Ни одна, в том числе фракция монобольшинства”, — заявил председатель парламента.

Что было раньше

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

По словам Вениславского, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде переголосовать статью 5 закона “об олигархах” из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.

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