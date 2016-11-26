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Голова Єврокомісії: Р.Ердоган прагне перекласти всю вину на ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав турецьку владу змінити своє ставлення до Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Голова Єврокомісії: Р.Ердоган прагне перекласти всю вину на ЄС

"Туреччина прагне стати членом ЄС чи ні? Було би добре, якби наші турецькі партнери щодо цього дійшли певної позиції", - сказав Ж.-К.Юнкер.

За його словами, упродовж останніх двох років Туреччина дистанціювалася від європейських цінностей.

"Махінації пана Ердогана ... справляють враження, що він уже не хоче членства своєї країни в ЄС за будь-яку ціну", - заявив Ж.-К.Юнкер.

Вні додав, що із 72 умов для здобуття безвізового режиму з ЄС Туреччина виконала 67. Водночас вину за проблеми у переговорах щодо членства в ЄС президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагається перекласти на Євросоюз.

"Замість того, щоб звинувачувати Європейський Союз та Єврокомісію у цій невдачі, пану Ердогану було би краще запитати себе, чи не несе він відповідальності за те, що турецькі громадяни не можуть вільно подорожувати європейською територією", - додав президент ЄК.

Європейський Союз продовжує критикувати Туреччину за наступ на права і свободи після провального путчу у липні цього року. Окрім масових арештів та звільнень, Анкара також допускає імовірність відновлення смертної кари. Президент Р.Ердоган пообіцяв відновлення смертної кари, якщо відповідне рішення ухвалять в парламенті. Лідери Євросоюзу неодноразово застерігали, що відновлення смертної кари в Туреччині призведе до припинення переговорів щодо можливого членства країни в ЄС.

25 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що Туреччина може відкрити мігрантам шлях до Європи, якщо до цього кроку Анкару підштовхнуть дії ЄС. Заява Р.Ердогана прозвучала пісял ухвалення резолюції Європарламенту із вимогою заморозити переговори про вступ Туреччини до ЄС.

Згідно з угодою щодо врегулювання кризи біженців, укладеною між Туреччиною та ЄС у березні цього року, Анкара зобов'язалася співпрацювати з Брюсселем з метою стримування потоку мігрантів в обмін на фінансову допомогу, безвізовий режим та прискорення переговорів щодо членства у ЄС.

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