Председатель Еврокомиссии: Р.Эрдоган стремится переложить всю вину на ЕС

"Турция стремится стать членом ЕС или нет? Было бы хорошо, если бы наши турецкие партнеры в этом пришли к определенной позиции", - сказал Ж.-К.Юнкер.

По его словам, в течение последних двух лет Турция дистанцировалась от европейских ценностей.

"Махинации господина Эрдогана... производят впечатление, что он уже не хочет членства своей страны в ЕС любой ценой", - заявил Ж.-К.Юнкер.

Он добавил, что из 72 условий для получения безвизового режима с ЕС Турция выполнила 67. В то же время вину за проблемы в переговорах о членстве в ЕС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается переложить на Евросоюз.

"Вместо того, чтобы обвинять Европейский Союз и Еврокомиссию в этой неудаче, Эрдогану было бы лучше спросить себя, не несет ли он ответственности за то, что турецкие граждане не могут свободно путешествовать по европейской территории", - добавил президент ЕК.

Европейский Союз продолжает критиковать Турцию за наступление на права и свободы после провального путча в июле этого года. Кроме массовых арестов и увольнений, Анкара также допускает вероятность возобновления смертной казни. Президент Р. Эрдоган пообещал возобновление смертной казни, если соответствующее решение будет принято в парламенте. Лидеры Евросоюза неоднократно предостерегали, что возобновление смертной казни в Турции приведет к прекращению переговоров по возможному членству страны в ЕС.

25 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция может открыть мигрантам путь в Европу, если к этому шагу Анкару подтолкнут действия ЕС. Заявление Р.Эрдогана прозвучало после принятия резолюции Европарламента с требованием заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

Согласно договору по урегулированию кризиса беженцев, заключенному между Турцией и ЕС в марте этого года, Анкара обязалась сотрудничать с Брюсселем с целью сдерживания потока мигрантов в обмен на финансовую помощь, безвизовый режим и ускорение переговоров по членству в ЕС.