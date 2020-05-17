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Голова ВР пояснив, чому в уряді досі не призначені три міністри

Київ • УНН

 • 27951 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив позицію владної партії з приводу того, що в уряді досі не призначені три міністри - "підбираються найбільш ефективні кандидатури". Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає УНН.

Голова ВР пояснив, чому в уряді досі не призначені три міністри

На запитання, що заважає цьому призначенню, “я не знаю, що заважає, — я знаю, як це працює: повинне бути подання прем’єр-міністра України”.

А на запитання, чому ж немає цих подань, Разумков відповів: “Я думаю, що підбираються найбільш ефективні кандидатури, які потім будуть обговорюватися з фракцією монобільшості, яка працює на засадах коаліції, і вже після вноситися. Це один варіант. А другий варіант — це те, що по ряду міністерств є в. о. І в них це так званий випробувальний термін. Подивимося, як вони будуть працювати, а після цього вже...”

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А на зауваження, що на випробувальному терміні працювати міністром некомфортно, він сказав: “Ви ж працюєте не на себе, а ви працюєте на державу. Якщо вам не комфортно, тоді вам не варто займати місце. Тоді в бізнес — там комфортно. Будь ласка”.

Нагадаємо, у нинішньому складі Кабінету міністрів України три міністерства очолюють посадовці в статусі не міністрів, а лише виконувачів обов’язків. Це Міністерство енергетики та захисту довкілля (в. о. міністра Ольга Буславець), Міністерство культури та інформаційної політики (в. о. міністра Світлана Фоменко) і Міністерство освіти і науки (в. о. міністра Любомира Мандзій).

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