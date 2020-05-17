Глава ВР объяснил, почему в правительстве до сих пор не назначены три министра

На вопрос, что мешает этому назначению, "я не знаю, что мешает, - я знаю, как это работает: должно быть представление премьер-министра Украины".

А на вопрос, почему же нет этих представлений, Разумков ответил: "Я думаю, что подбираются наиболее эффективные кандидатуры, которые затем будут обсуждаться с фракцией монобольшинства, которая работает на основе коалиции, и уже после вноситься. Это один вариант. А второй вариант - это то, что по ряду министерств есть в.о. И у них это так называемый испытательный срок. Посмотрим, как они будут работать, а после этого уже ..."

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А на замечание, что на испытательном сроке работать министром некомфортно, он сказал: "Вы же работаете не на себя, а вы работаете на государство. Если вам не комфортно, тогда вам не стоит занимать место. Тогда в бизнес - там комфортно. Пожалуста".

Напомним, в нынешнем составе Кабинета министров Украины три министерства возглавляют чиновники в статусе не министров, а только исполняющих обязанности. Это Министерство энергетики и защиты окружающей среды (и.о. министра Ольга Буславець), Министерство культуры и информационной политики (и. о. министра Светлана Фоменко) и Министерство образования и науки (и. о. министра Любомира Мандзий).