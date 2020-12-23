Голова профільного комітету розповів, коли розглянуть "антисуркісівський" закон

"Ці законопроекти ще не розглядалися (комітетом). Їх розгляд як і всіх інших, які є у комітеті, плануємо вже на наступний рік", - сказав він.

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Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів. І зробив це без розгляду спору по суті — у якості забезпечення позову.

7 вересня депутат Камельчук вніс у Раду законопроект №4064 - з метою заблокувати можливість здійснення таких виплат. Згодом, аналогічний проект, з різницею лише у назві, вніс ще й Мін'юст.

8 вересня виконання скандальної ухвали Печерського суду зупинив Верховий Суд.

Разом з тим, нещодавно "Приват" повідомив про спробу офшорів родини Суркісів зупинити оскарження рішення про 350 млн доларів. Крім того, банк озвучив вимогу, щоб касаційне провадження на рішення Печерсткого суду від 2 вересня на користь родини олігархів слухав ВС.