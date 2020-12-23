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Голова профільного комітету розповів, коли розглянуть "антисуркісівський" закон

Київ • УНН

 • 17094 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У ВР ще на початку вересня був зареєстрований так званий "антисуркісівський" закон, ухвалення якого повинно унеможливити виплату офшорам родини Суркісів 350 млн грн. По суті, законопроект, покликаний урегулювати процедури виконання судових рішень, які прийняті у якості забезпечення. Згодом, у Раді з'явився ще один - фактично ідентичний. Та обидвоє наразі продовжують залишатися без руху. Голова правового комітету (визначений основним з розгляду проектів вказаних законопроектів) нардеп Андрій Костін, у коментарі УНН, розповів, коли чекати ухвалення документів.

Голова профільного комітету розповів, коли розглянуть "антисуркісівський" закон

"Ці законопроекти ще не розглядалися (комітетом). Їх розгляд як і всіх інших, які є у комітеті, плануємо вже на наступний рік", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо "антисуркісівський" законопроект потрапить у сесійну залу, його точно приймуть - нардеп.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів. І зробив це без розгляду спору по суті — у якості забезпечення позову.

7 вересня депутат Камельчук вніс у Раду законопроект №4064 - з метою заблокувати можливість здійснення таких виплат. Згодом, аналогічний проект, з різницею лише у назві, вніс ще й Мін'юст. 

8 вересня виконання скандальної ухвали Печерського суду зупинив Верховий Суд.

Разом з тим, нещодавно "Приват" повідомив про спробу офшорів родини Суркісів зупинити оскарження рішення про 350 млн доларів. Крім того, банк озвучив вимогу, щоб касаційне провадження на рішення Печерсткого суду від 2 вересня на користь родини олігархів слухав ВС.

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