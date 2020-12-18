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Якщо "антисуркісівський" законопроект потрапить у сесійну залу, його точно приймуть - нардеп

Київ • УНН

 • 13521 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Так званий “антисуркісівський” законопроект сьогодні блокується. Все тому, що олігархи мають вплив на владу. Документ має врегулювати аспекти винесення та виконання судових запобіжних рішень, що унеможливить подальші спроби офшорів родини Суркісів стягнути з державного “Привату” 350 млн дол без розгляду справи по суті. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Ярослав Юрчишин.

Якщо "антисуркісівський" законопроект потрапить у сесійну залу, його точно приймуть - нардеп

“Перший показник того, що Суркіси зараз активно лобіюють власні інтереси у „Приватбанку“ і долучають до цього владу, це факт блокування прийняття згаданого закону (про внесення зміни до Закону України „Про виконавче провадження“ щодо особливостей виконання рішення про забезпечення позову”, який у ЗМІ називають “антисуркісівським”, — ред.).

Я зараз не бачу активності більшості в тому, щоб цей процес розморозити.

Якщо антисуркісівський законопроект потрапить у залу його точно приймуть. Але сьогодні максимально блокується механізм його туди потрапляння.

Хоч вказаний документ — важливий. З точки зору того, що він врегулює оцей спірний момент: що рішення про забезпечення позову не може допускати передачу позивачеві матеріальних благ“, — сказав Юрчишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офшори Суркісів розуміють перспективу програшу “Привату” у ВС: експерт назвав причину

Зауважимо, що “Приватбанк” заявив про спроби офшорів Суркісів зупинити процес касаційного оскарження ухвали Печерського суду від 2 вересня. Нею, без розгляду спору по суті, а у якості запобіжного заходу, суддя Сергій Вовок постановив сплатити офшорам родини Суркісів 350 млн дол.

Тому, “Приват” вимагає, аби касаційне оскарження з цього приводу розглядав ВСУ.

Як писав УНН, у Раді є два так звані “антисуркісівські” законопроекти, що фактично ідентичні за змістом. Жоден з них до сесійної зали (із вересня) так і не потрапив.

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