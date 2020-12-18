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Если "антисуркисовский" законопроект попадет в сессионный зал, его точно примут - нардеп

Киев • УНН

 • 13521 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Так называемый “антисуркисовский” законопроект сегодня блокируется. Все потому, что олигархи влияют на власть. Документ должен урегулировать аспекты вынесения и исполнения судебных мер пресечения, что исключит дальнейшие попытки оффшоров семьи Суркисов взыскать с государственного “Привата” 350 млн долл без рассмотрения дела по существу. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

Если "антисуркисовский" законопроект попадет в сессионный зал, его точно примут - нардеп

“Первый показатель того, что Суркисы сейчас активно лоббируют свои интересы в „Приватбанке“ и приобщают к этому власть, это факт блокирования принятия упомянутого закона (о внесении изменения в Закон Украины „Об исполнительном производстве“ относительно особенностей выполнения решения об обеспечении иска”, который в СМИ называют “антисуркисовским”, — ред.).

Я сейчас не вижу активности большинства в том, чтобы этот процесс разморозить.

Если антисуркисовский законопроект попадет в зал его точно примут. Но сегодня максимально блокируется механизм его туда попадания.

Хотя указанный документ — важный. С точки зрения того, что он урегулирует этот спорный момент: что решение об обеспечении иска не может допускать передачу истцу материальных благ“, — сказал Юрчишин.

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Заметим, что “Приватбанк” заявил о попытках оффшоров Суркисов остановить процесс кассационного обжалования решения Печерского суда от 2 сентября. Ей, без рассмотрения спора по существу, а в качестве меры пресечения, судья Сергей Вовок постановил выплатить оффшорам семьи Суркисов 350 млн долл.

Поэтому, “Приват” требует, чтобы кассационное обжалование по этому поводу рассматривал ВСУ.

Как писал УНН, в Раде есть два так называемых “антисуркисовских” законопроекта, что фактически идентичны по содержанию. Ни один из них в сессионный зал (с сентября) так и не попал.

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