Офшори Суркіса намагаються зупинити оскарження рішення про 350 млн дол. на користь олігархів - ПриватБанк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. ПриватБанк буде вимагати передачі касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов'язаних з братами Суркісами, на розгляд Великої палати Верховного Суду. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, передає УНН.
"Така вимога є необхідною з огляду на те, що ця справа має резонансний характер. А раніше ухвалені судові рішення мають на меті не звершення справедливого правосуддя, а виключно, без ухвалення рішення по суті, списання коштів з рахунків ПриватБанку незаконним способом", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними банку, компанії-нерезиденти звернулися в ВС із заявою про закриття касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову.
"Підставами для закриття вказані нібито відсутність процесуальної можливості оскарження в касаційному порядку ухвали про забезпечення позову. Це є маніпулятивним твердженням, спрямованим на списання коштів з рахунків ПриватБанку в порядку, який не передбачений законодавством", - йдеться в повідомленні банку.
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Нагадаємо, Печерський суд ухвалив рішення про виплату з державного ПриватБанку близько 350 млн доларів родині Суркісів за позовом про обслуговування депозитів, конвертованих в капітал банку при націоналізації. Постанова була винесена без розгляду спору по суті, а як забезпечення.
8 вересня ВС зупинив його виконання.
Кошти в 350 млн доларів на користь Суркісів з України намагаються стягнути шість офшорних компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.
Останні фігурують у розслідуванні американських аудиторів Kroll, яке описує схему виведення з ПриватБанку 150 млн дол.