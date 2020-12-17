Оффшоры Суркиса пытаются остановить обжалование решения о 350 млн долл. в пользу олигархов - ПриватБанк
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. ПриватБанк потребует передачи кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передает УНН.
“Такое требование является необходимым ввиду того, что данное дело имеет резонансный характер. А ранее принятые судебные решения имеют целью не свершение справедливого правосудия, а исключительно, без принятия решения по сути, списание средств со счетов ПриватБанка незаконным способом”, — говорится в сообщении.
Так, по данным банка, компании-нерезиденты обратились в ВС с заявлением о закрытии кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска.
“Основаниями для закрытия указаны якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке постановления об обеспечении иска. Это является манипулятивным утверждением, направленным на списание средств со счетов ПриватБанка в порядке, не предусмотренном законодательством”, — говорится в сообщении банка.
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Напомним, Печерский суд принял решение о выплате из государственного ПриватБанка около 350 млн долларов семье Суркисов по иску об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации. Постановление было вынесено без рассмотрения спора по сути, а в качестве обеспечения.
8 сентября ВСУ остановил его выполнения.
Средства в размере 350 млн долларов в пользу Суркисов с Украины пытаются взыскать шесть оффшорных компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.
Последние фигурируют в расследовании американских аудиторов Kroll, которое описывает схему вывода из ПриватБанка 150 млн дол.