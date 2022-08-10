Голова Нікопольської РДА: окупанти обстріляли територію однієї з громад
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти обстріляли територію однієї з громад, передає УНН.
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"Прилетіло по території однієї з громад, масштаби з'ясовують. Залишайтесь в укриттях, є ризик повторних обстрілів", - наголосив він.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Нікопольський район. Ворог двічі обстріляв район з "Градів", скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Є загиблі та поранені.