Голова Нікопольської РДА: окупанти обстріляли територію однієї з громад

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"Прилетіло по території однієї з громад, масштаби з'ясовують. Залишайтесь в укриттях, є ризик повторних обстрілів", - наголосив він.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Нікопольський район. Ворог двічі обстріляв район з "Градів", скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Є загиблі та поранені.