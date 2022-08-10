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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Голова Нікопольської РДА: окупанти обстріляли територію однієї з громад

Голова Нікопольської РДА: окупанти обстріляли територію однієї з громад

Київ • УНН

 • 176415 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти обстріляли територію однієї з громад, передає УНН.

Цитата

"Прилетіло по території однієї з громад, масштаби з'ясовують. Залишайтесь в укриттях, є ризик повторних обстрілів", - наголосив він.

Нагадаємо 

Окупанти обстріляли Нікопольський район. Ворог двічі обстріляв район з "Градів", скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Є загиблі та поранені.

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