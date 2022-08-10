Председатель Никопольской РГА: оккупанты обстреляли территорию одной из общин

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"Прилетело по территории одной из общин, масштабы выясняют. Оставайтесь в укрытиях, есть риск повторных обстрелов", - подчеркнул он.

Напомним

Оккупанты обстреляли Никопольский район. Враг дважды обстрелял район из "Градов", направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Есть погибшие и раненые.