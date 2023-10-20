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Голова НБУ Пишний спростував міфи про фінмоніторинг політично значущих осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Голова Національного банку України Андрій Пишний детально спростував інформацію, що фінмоніторинг політично значущих осіб (РЕР) передбачає довічні посилені перевірки. Про це Пишний написав у своєму Facebook, передає УНН.

Голова НБУ Пишний спростував міфи про фінмоніторинг політично значущих осіб

Деталі

Голова Нацбанку зауважив, що в рамках РЕР не потрібно пояснювати та підтверджувати кожну транзакцію в банках. Якщо ж застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, - це не означає, що вони є безстроковими.

Цитата

«Почнемо з того, що фінмоніторинг здійснюється до усіх клієнтів банків. Це стандарт, який має виконуватися. Крім того, PEP (як і іншим клієнтам) може бути присвоєний і низький, і середній, і високий рівень ризику. Апріорі високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР. Навіть якщо до вас застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими», - написав Пишний.

Він наголосив, що звичайні процедури фінмоніторингу знову застосовуватимуться через рік, після того, як банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР, немає.

«Через 12 місяців після того, як РЕР перестав виконувати визначні публічні функції і банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР, немає (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта», - заявив голова Нацбанку.

"Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками", - додав Андрій Пишний.

Нагадаємо

17 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

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