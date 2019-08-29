Голова МЗС Швеції привітала з призначенням свого українського колегу Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністерка закордонних справ Швеції Маргот Валстрьом привітала призначення на посаду голови МЗС України Вадима Пристайко. Про це очільниця шведського МЗС повідомила у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Вітаю мого нового колегу Вадима Пристайко, призначеного сьогодні міністром закордонних справ України. Сподіваємося на тісну і довірче співробітництво!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.
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