У МЗС є півроку, щоб просунутись у мирному процесі на Донбасі - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дипломатична служба України має півроку на те, щоб суттєво просунутись у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. На цьому наголосив Вадим Пристайко під час виступу у Раді перед голосуванням за його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, передає УНН.
Пристайко нагадав, що Президент України запропонував низку компромісних кроків, спрямованих на відновлення зв’язків з “нашим власним народом, який опинився за лінією дотику”.
Також він нагадав про перезапуск процесу обміну полоненими, а також початок відновлення сполучення в Станиці Луганській.
“Хочу вірити, що ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу... Критично важливо інше — ми маємо на це (поступ у мирному процесі — ред.) півроку. Я націлю дипломатичну службу на цей піврічний термін”, — наголосив Пристайко.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.