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У МЗС є півроку, щоб просунутись у мирному процесі на Донбасі - Пристайко

У МЗС є півроку, щоб просунутись у мирному процесі на Донбасі - Пристайко

Київ • УНН

 • 15341 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дипломатична служба України має півроку на те, щоб суттєво просунутись у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. На цьому наголосив Вадим Пристайко під час виступу у Раді перед голосуванням за його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, передає УНН.

Пристайко нагадав, що Президент України запропонував низку компромісних кроків, спрямованих на відновлення зв’язків з “нашим власним народом, який опинився за лінією дотику”.

Також він нагадав про перезапуск процесу обміну полоненими, а також початок відновлення сполучення в Станиці Луганській.

“Хочу вірити, що ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу... Критично важливо інше — ми маємо на це (поступ у мирному процесі — ред.) півроку. Я націлю дипломатичну службу на цей піврічний термін”, — наголосив Пристайко.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Українські Національні Новини

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