У МЗС є півроку, щоб просунутись у мирному процесі на Донбасі - Пристайко

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дипломатична служба України має півроку на те, щоб суттєво просунутись у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. На цьому наголосив Вадим Пристайко під час виступу у Раді перед голосуванням за його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, передає УНН.