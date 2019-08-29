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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21298 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115358 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126121 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122795 просмотра

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В МИД есть полгода, чтобы продвинуться в мирном процессе на Донбассе - Пристайко

В МИД есть полгода, чтобы продвинуться в мирном процессе на Донбассе - Пристайко

Киев  •  УНН

 • 15339 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Дипломатическая служба Украины имеет полгода на то, чтобы существенно продвинуться в мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом заявил Вадим Пристайко во время выступления в Раде перед голосованием за его кандидатуру на должность министра иностранных дел, передает УНН.

Пристайко напомнил, что Президент Украины предложил ряд компромиссных шагов, направленных на восстановление связей с "нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения".

Также он напомнил о перезапуске процесса обмена пленными, а также начале восстановления сообщения в Станице Луганской.

"Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса ... Критически важно другое - мы на это (продвижение в мирном процессе - ред.) имеем полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Украинские Национальные Новости

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