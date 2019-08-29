Глава МИД Швеции поздравила с назначением своего украинского коллегу Пристайко

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123328 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114854 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120801 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125761 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151133 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150703 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140708 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195633 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116858 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Глава МИД Швеции поздравила с назначением своего украинского коллегу Пристайко

Глава МИД Швеции поздравила с назначением своего украинского коллегу Пристайко

Киев  •  УНН

 • 9647 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министер иностранных дел Швеции Маргот Валстрьом поздравила назначения на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом руководительница шведского МИД сообщила в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Поздравляю моего нового коллегу Вадима Пристайко, назначенного сегодня министром иностранных дел Украины. Надеемся на тесное и доверительное сотрудничество!”, — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД есть полгода, чтобы продвинуться в мирном процессе на Донбассе — Пристайко

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