Глава МИД Швеции поздравила с назначением своего украинского коллегу Пристайко

“Поздравляю моего нового коллегу Вадима Пристайко, назначенного сегодня министром иностранных дел Украины. Надеемся на тесное и доверительное сотрудничество!”, — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

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