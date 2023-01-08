Голова МЗС Фінляндії: країна після вступу до НАТО не буде розміщувати у себе ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Фінляндія після вступу до НАТО не буде розміщувати на своїй території ядерне озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, пише УНН з посиланням на Yle.
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Гельсінкі не висували попередніх умов для подання заяви про вступ до НАТО, оскільки країна не хотіла обмежувати свої оперативні можливості, заявив Хаавісто.
За його словами, ядерна зброя не буде допущена на фінську землю, навіть якщо членство стане реальністю.
Хаавісто також наголосив, що членство Фінляндії в НАТО зміцнить як співробітництво ЄС та НАТО, так і співробітництво Північних країн.
Крім цього, Хаавісто додав, що основні напрямки зовнішньої політики не зміняться, але ЄС й надалі залишатиметься головним зовнішньополітичним партнером Фінляндії, а фундаментальною опорою співробітництва є — реалізація прав людини.
Нагадаємо
Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України.
29 червня 2022 року лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Проти вступу скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу виступили Туреччина та Угорщина. Зокрема, Анкара критикувала країни за підтримку "терористичних груп" і висунула 10 умов, виконання яких відчинило їм двері в Альянс.
25 листопада, Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні висловив думку, що Фінляндія та Швеція відповідають усім критеріям, потрібним для набуття членства у НАТО.
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що країна відповідає критеріям членства в НАТО. Кайкконен вважає, що його країна може вступити до Альянсу до липня 2023 року.