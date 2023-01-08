Глава МИД Финляндии: страна после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие

Детали

Хельсинки не выдвигали предварительных условий для подачи заявления о вступлении в НАТО, поскольку страна не хотела ограничивать свои оперативные возможности, заявил Хаависто.

По его словам, ядерное оружие не будет допущено на финскую землю, даже если членство станет реальностью.

Хаависто также подчеркнул, что членство Финляндии в НАТО укрепит как сотрудничество ЕС и НАТО, так и сотрудничество Северных стран.

Кроме этого, Хаависто добавил, что основные направления внешней политики не изменятся, но ЕС и в дальнейшем будет оставаться главным внешнеполитическим партнером Финляндии, а фундаментальной опорой сотрудничества является — реализация прав человека.

Напомним

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины.

29 июня 2022 года лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в Североатлантический Альянс выступили Турция и Венгрия. В частности, Анкара критиковала страны за поддержку "террористических групп" и выдвинула 10 условий, выполнение которых открыло бы им двери в Альянс.

25 ноября, Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне выразил мнение, что Финляндия и Швеция соответствуют всем критериям, необходимым для приобретения членства в НАТО.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен отметил, что страна соответствует критериям членства в НАТО. Кайкконен считает, что его страна может вступить в Альянс к июлю 2023 года.