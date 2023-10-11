Голова МЗС Британії Клеверлі прибув в Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в середу прилетів до Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на британське зовнішньополітичне відомство, інформує УНН.
Цитата
"Міністр закордонних справ прибув до Ізраїлю сьогодні, щоб продемонструвати непохитну солідарність Великобританії з ізраїльським народом після терористичних атак ХАМАСу", - заявив речник МЗС.
Зазначається, що Клеверлі зустрінеться з ізраїльськими лідерами та постраждалими від нападів ХАМАСу, щоб "заявити про підтримку Британією права Ізраїлю на самооборону".
Великобританія, разом зі своїми західними союзниками, висловила непохитну підтримку Ізраїлю і засудила напади ХАМАСу.
Раніше ВВС повідомила, що сімнадцять британських громадян, включаючи дітей, загинули або зникли безвісти в Ізраїлі.
Доповнення
Також Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Ізраїлю в четвер, 12 жовтня, щоб «безпосередньо на місці поспілкуватися з ізраїльськими партнерами щодо ситуації» та визначити, як США можуть продовжувати підтримку,.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія нададуть необхідну підтримку Ізраїлю у його боротьбі