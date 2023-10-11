Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду прилетел в Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство, информирует УНН.
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"Министр иностранных дел прибыл в Израиль сегодня, чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАСа", - заявил представитель МИД.
Отмечается, что Клеверли встретится с израильскими лидерами и пострадавшими от нападений ХАМАСа, чтобы "заявить о поддержке Британией права Израиля на самооборону".
Великобритания вместе со своими западными союзниками выразила непоколебимую поддержку Израилю и осудила нападения ХАМАС.
Ранее BBC сообщила, что семнадцать британских граждан, включая детей, погибли или пропали без вести в Израиле.
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Также госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль в четверг, 12 октября, чтобы «прямо на месте поговорить с израильскими партнерами о ситуации» и определить, как США могут продолжать поддержку,.
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