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Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду прилетел в Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство, информирует УНН.

Цитата

"Министр иностранных дел прибыл в Израиль сегодня, чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАСа", - заявил представитель МИД.

Отмечается, что Клеверли встретится с израильскими лидерами и пострадавшими от нападений ХАМАСа, чтобы "заявить о поддержке Британией права Израиля на самооборону".

Великобритания вместе со своими западными союзниками выразила непоколебимую поддержку Израилю и осудила нападения ХАМАС.

Ранее BBC сообщила, что семнадцать британских граждан, включая детей, погибли или пропали без вести в Израиле.

Дополнение

Также госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль в четверг, 12 октября, чтобы «прямо на месте поговорить с израильскими партнерами о ситуации» и определить, как США могут продолжать поддержку,.

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