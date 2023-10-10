Держсекретар США їде до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Ізраїлю в четвер, 12 жовтня, щоб «безпосередньо на місці поспілкуватися з ізраїльськими партнерами щодо ситуації» та визначити, як США можуть продовжувати підтримку, заявив у вівторок речник Держдепартаменту Метью Міллер. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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«Це буде послання солідарності та підтримки», – каже Метью Міллер, речник Міністерства закордонних справ.
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Очікується, що Блінкен вилетить у середу та прибуде до Ізраїлю в четвер, сказав Міллер.
«Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з високопоставленими керівниками уряду Ізраїлю та продовження дискусій, які вони з президентом вели з ними після перших атак у суботу», — сказав Міллер на брифінгу в Держдепартаменті.
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в Цахалі заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.
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