Держсекретар США їде до Ізраїлю

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«Це буде послання солідарності та підтримки», – каже Метью Міллер, речник Міністерства закордонних справ.

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Очікується, що Блінкен вилетить у середу та прибуде до Ізраїлю в четвер, сказав Міллер.

«Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з високопоставленими керівниками уряду Ізраїлю та продовження дискусій, які вони з президентом вели з ними після перших атак у суботу», — сказав Міллер на брифінгу в Держдепартаменті.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в Цахалі заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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