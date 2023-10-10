Госсекретарь США едет в Израиль
Киев • УНН
Киев. 10 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль в четверг, 12 октября, чтобы «прямо на месте поговорить с израильскими партнерами о ситуации» и определить, как США могут продолжать поддержку, заявил во вторник представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
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«Это будет послание солидарности и поддержки», – говорит Мэтью Миллер, представитель Министерства иностранных дел.
Детали
Ожидается, что Блинкен вылетит в среду и прибудет в Израиль в четверг, сказал Миллер.
«Госсекретарь с нетерпением ждет встречи с высокопоставленными руководителями правительства Израиля и продолжения дискуссий, которые он и президент вели с ними после первых атак в субботу», — сказал Миллер на брифинге в Госдепартаменте.
Контекст
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
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